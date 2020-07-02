隨著國內疫情趨緩，國人旅遊需求增加，南投縣、新竹縣、苗栗縣政府聯合推出「中台灣好玩卡景點暢遊版」及「南投縣限定版」，1日在觀光局宣布正式上線，同時也由南投縣府宣布在7月15日隨振興卷推出多項特色活動及加碼抽獎。

1199元可購買中台灣好玩卡，填寫問卷可用999元購買，內包含三縣市經典景點33處選6處旅遊，如清境農場、六福村、溪頭等，1049元可購買南投縣定版，填寫問卷可以已849元購買，內包含南投經典景點18處選6處，如日月潭船舶、清境農場、雙龍七彩吊橋等，兩種版本皆附贈商圈消費卷200元。

南投縣政府表示，民眾在中台灣好玩卡及南投好好玩兩個官網購買好玩卡實體卡，前500名者加贈精美小禮。官網也從即日起至7月21日推出「老街消費券買一送一」、「多樣商品一元搶購」、「第二件五折」等限量特惠。

南投縣府宣布在7月15日推出抽獎活動，鼓勵民眾來縣內使用現金或振興券消費，每消費500元只要登錄發票號碼即可參加抽獎，最大獎為汽車。除了抽獎活動以外，縣府也將結合在地特色舉辦「巧克力咖啡節」、「街舞比賽」以及「南投世界茶業博覽會」等活動，鼓勵大家來南投消費以及旅遊。

南投縣政府洪秘書長表示，南投是觀光大縣，除了推出中台灣好玩卡整合食宿遊購行推出超值旅遊套裝以外，也將加碼推出抽獎及特色活動。希望大家在疫情和緩時，能走出戶外到縣內各景點觀光旅遊，也推薦民眾到雙龍七彩吊橋感受原鄉風情。

(中時 )