住在台北市一名男子，在客廳觀看謎片，看完後受不了，竟對親生母親下手，表示「很久沒那個了」，強行脫掉母親褲子還有內褲，嚇壞的母親情急下，抓住男子下體並跑到陽台求救，男子誇張惡行才被阻止。

事發在2018年7月17日凌晨，男子原本在客廳看謎片，看完突然很想找人發生關係，於是早上大約10點多，他衝進母親房間，先熊抱再強吻，還一邊說「很想要」，接著壓制母親後，強行脫下褲子欲性侵，就算母親用菸灰缸敲頭、咬嘴唇、舌頭反抗，仍無法阻止男子暴行，甚至掐住母親脖子。

最後母親用腳踹、手抓男子下體，才阻止他繼續侵犯，母親也趁男子稍微鬆手，迅速跑到陽台求救報警。男子被逮捕後，辯護律師表示男子罹患輕微身心障礙，有幻聽、幻覺現象，甚至會自殘，案發當天已經8天沒睡，沒有服用藥物加上喝酒，導致潛在病因發作，辨識違法能力明顯降低。

法院審理此案時，認為男子犯行明確，未謹遵人倫分際，因為看謎片萌生「賤思想」，欲性侵母親害對方身心受創，依強制性交未遂罪，判男子2年4月，二審上訴也遭駁回；近日最高院審理，男子稱已經反省、悔過，請法院從輕量刑1年2月至10月，但上訴仍遭駁回，全案確定。

(中時電子報)