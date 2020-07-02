證交所2日晚間再發布新聞稿指出，依大同（2371）6月30日重大訊息顯示，其於5月間向台北地方法院聲請確認股東權不存在之訴乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款情事。

證交所表示，惟大同公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述處理程序規定，故處以違約金10萬元，並函知該公司限期補正。

(工商 )