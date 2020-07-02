大同聲請確認股東權不存在未重訊 重罰10萬元 18:532020/07/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所2日晚間再發布新聞稿指出，依大同（2371）6月30日重大訊息顯示，其於5月間向台北地方法院聲請確認股東權不存在之訴乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款情事。 證交所表示，惟大同公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述處理程序規定，故處以違約金10萬元，並函知該公司限期補正。 (工商 ) #大同 #證交所 #重大訊息 #聲請 #確認 也許您會感興趣 財經熱門新聞 還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 買10張送2.8張股票！用1招算出除權報酬率與買點 - 財經 慘爆！小小散戶遭狙擊… 網友扮柯南抓到兇手股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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