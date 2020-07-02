振興三倍券（1）日正式開放線上登錄，各家銀行的加碼活動也紛紛開跑，其中台北富邦銀行J POINTS卡引發相當多網友討論，連知名消費理財網紅也特別製作影片加以分析。經詢問北富銀得知，原來J POINTS卡這次搭配振興券祭出新戶辦卡加碼送1000點LINE POINTS優惠，並同步將國內一般消費回饋權益大幅上調三倍，無論使用實體卡消費或LINE Pay行動支付都能享3％回饋無上限，豐厚的振興券加碼加上制霸市場的高回饋率引爆辦卡量激增，單日進件量增加到平常的10倍以上！

同時北富銀也說明，為了便利大眾操作，這次特別將振興券登錄結合LINE官方帳號，獨家推出「LINE秒登錄」功能，手指輕鬆點兩下即可完成登錄，民眾如果想要辦卡也可以利用LINE官方帳號簡單完成，因此即使當日湧入上萬人登錄和辦卡，依然能快速完成各項申請，流暢的使用感不僅備受卡友讚許，也成為推升辦卡量的幕後助力之一。

北富銀指出，自從公布北富銀振興券加碼方案後，銀行客服人員接到不少民眾諮詢，除了對加碼方案感興趣，還有許多是詢問振興券的登錄和使用方式。為了提高卡友使用振興券的意願，北富銀特別提前部署，在北富銀LINE官方帳號中設計了「LINE秒登錄」功能，若為北富銀卡友且綁定LlNE官方帳號好友，進入官方帳號後只要點選「登錄振興券」，簡單挑選政府回饋2,000元的回饋方式是要以刷卡金、ATM領現還是愛心捐贈，選好送出即可完成登錄。整個過程僅需輕鬆點兩下，不用填寫任何資料，不但簡便快速，也不會碰到網路塞車延遲的困擾，建議卡友們多加利用！

目前各家振興券加碼方案眾多，民眾為了搶名額難免會有重複登錄的情況，但實際上使用時卻只能選一家適用，為了避免重複登錄造成名額上的浪費，讓更多卡友都能享受到加碼福利，北富銀是以7/15開放振興券使用後的消費達標順序來計算回饋名額，希望鼓勵大家登錄後盡快刷好刷滿讓回饋開心入袋，達到振興經濟的目的。

目前北富銀為卡友準備了多元的振興券回饋方案，其中新戶新申辦J POINTS卡，包含原卡片3％回饋在內可享1,090點加碼；舊卡友新申辦J POINTS卡，包含原卡片3％回饋在內也可拿到390點的回饋。同時振興券是否達到政府回饋標準，是以登錄後的累積刷卡金額來計算，北富銀並沒有限定要使用同一張卡，也沒有限制必須透過實體通路或行動支付來消費，只要符合政府振興券使用條件皆可累計。

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