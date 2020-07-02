為減輕企業用電、經營成本考量，工商協進會致函經濟部及能源局就「用電大戶條款」提出兩建言，一是針對離岸風電的價格，建議採取購及競標價格均值，作為計算基礎，二是建議將「用電大戶條款」的實施日期延後兩年。

繼美國商會、工總後，工商協進會再度針對「用電大戶條款」發聲。所謂用電大戶條款是指「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，要求特定產業的用電大戶在5年內達成用電總量的10％由自行產生或購買的再生能源提供。

而目前購買再生能源的計價方式是依據躉購電價，工商協進會認為，不合理。工商協進會指出，在再生能源中離岸風電的採購，是為分躉購及競標兩種費率，而且，躉購費率，工商協進會查過，是依簽約年度不同，每度約在5.1至5.8元不等，遠遠高於競標價格每度約2.2至2.5元不等。

工商協進會因此建議，為免加重業者負擔，影響台灣產業競爭力，在計算離岸風電部分的價格時，應採用躉購及競標價格均值 作為計算基礎，比較為合理。

工商協進會也指出，因新冠肺炎疫情的影響，短期間恐難恢復經濟榮景，為協助企業度過難關，建議用電大戶條款延後2年實施，也就是說，從2027年再強制用電大戶使用10％的再生能源。

工商協進會也呼應工總與美國商提出的建議，為保護用電大戶的權益，法規應明確納入過去已完成、且已在運作的再生能源設備裝置容量的計算，並且不應限制用電大戶所設置的再生能源設備需要自發自用。

(工商 )