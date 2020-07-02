奇美國小唯一畢業生胡宜淳（左四）因將所有獎項全包下，學校還準備大袋子方便她裝獎品回家。（奇美國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位在海岸山脈上，距離附近的市區也有10公里遠的路程，在人口嚴重外移的情況下，全校學生目前僅有14人，今年只有1名畢業生胡宜淳，可說是一口氣把縣長獎、議長獎等近10個獎項全包了，真的是「拿獎拿到手軟」。

昨天奇美國小舉行畢業典禮，畢業生胡宜淳囊括所有獎項，包括縣長獎、議長獎、鄉長獎、村長獎、家長會長獎、救國團熱心服務獎、合作教育獎、美學卓越獎、清寒優秀獎學金，獎品實在太多，學校甚至準備大袋子，方便她一次全帶回家。

校長賴健雄表示，胡宜淳來自單親家庭，因為母親每天需到山下工作，由身兼家長會長的舅舅照顧。師長們平常都有替她加強課輔，她也將進入瑞穗國中就讀。胡宜淳也特別穿阿美族服飾參加畢業典禮；畢業證書以中、英、阿美族語呈現，頗具意義。

賴健雄說，因為今年只有1人畢業，沒有特別安排畢業旅行。學生人數少，在體育課、藝術課等綜合課程上，會採混齡教學；之前與山下的瑞美國小合作，一學期大約安排1、2次的機會，讓全校學生到12公里外的學校一起上課，參與群體生活，鼓勵交新朋友。今年因為疫情關係，只好取消這項活動。

奇美國小位於阿美族奇美部落裡，1925年設立，創校近百年，雖然在群山環繞下風景秀麗，但部落缺乏就業機會、交通不便，人口嚴重外流，導致學生少；1989年更因學童人數不足，改制為鶴岡國小奇美分校，但是村民要求下，1992年8月1日再次設校，回復名稱為花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學。

奇美國小107學年度學生9人，今年108學年度14人，更連續2年畢業生僅1人，老師跟學生幾乎是一對一教學。

(中時 )