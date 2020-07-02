娛樂8點半》90年代香港三級片非常盛行，捧紅許多性感艷星，有人是為了生計，也有女星是想挑戰突破尺度，而出身豪門的郭秀雲就是其中之一。

郭秀雲是德中混血兒，爸爸是海洋公園創辦人之一，傳言媽媽家裡祖上都從政，家族的幾代人則是做珠寶生意，從小生長在優渥家庭的她，10歲就隨著母親到美國接受西方教育，後來在媽媽的支持下，回到香港參加國際選美，也因此有了踏入演藝圈的機緣。

郭秀雲1988年和李嘉欣一起參加國際華裔小姐選美，李嘉欣拿下該屆冠軍，郭秀雲獲得季軍，自然而然地進入演藝圈，出道隔年演出《嘩鬼有限公司》、《聯手警探》都擔任女主角，後來她於1990年拍攝《奪寶俏佳人》時，和武打明星錢小豪因戲生情，並在澳洲秘密結婚。

郭秀雲早期拍過三級片。（圖／翻攝自網路）

只是那時的郭秀雲才20歲，和錢小豪雖生下一子，但婚姻僅維持不到3年就結束。離婚當時，香港三級片幾乎佔了大部分市場，郭秀雲便決定改變路線，1991年拍了《我為卿狂》，1993年再和陳寶蓮、湯鎮宗合作《省港流鶯》，後者更被評為十大經典艷情片之一。

離婚後，郭秀雲帶著兒子再嫁給現任丈夫、「鋼鐵大王」龐鼎元的第五子龐傑，兒子也跟著繼父改姓龐（現改名為龐景峰），與錢小豪幾乎沒了聯繫。不過作為星二代的龐景峰，也於5年前推出音樂作品正式出道，後來更在電影《靈幻大師》擔任男主角，與父親錢小豪飾演師徒，父子感情也因此修補不少。

郭秀雲致力推廣環保多年，現公開現身幾乎都是為了公益活動。（圖／翻攝自東網）

郭秀雲二婚後便淡出娛樂圈，近年積極參與環保和慈善活動，甚至成立「海峰環保教育」兼任政總監，不時組織及舉行海灘清潔活動，近年公開現身，幾乎都是為了宣傳環保的重要性，對生態保育盡心盡力。

而現年50歲的郭秀雲保養得宜，身材依舊沒走樣，臉蛋也同樣凍齡，從富家千金、單親媽媽、拍過三級片，最後到豪門闊太，每個階段都做了為自己負責的決定，活出自我，人生故事相當精彩。

(中時電子報)