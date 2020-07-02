導演蔡明亮的《不散（4K修復版）》7月3日、4日將於台北電影節首映，並在電影放映後於中山堂二樓光復廳進行與「電影記憶的即興創作」展演，重現去年在威尼斯影展首演的互動方式。他2日先為媒體導覽，表示在威尼斯影展的演出因為沒有帶琴手，所以播放老歌CD，在中山堂的展演將加碼現場開唱饗影迷，他也當場唱了對他別具意義的《是夢似真》和《綠島小夜曲》兩首歌，他表示，《是夢似真》是自己的短片《是夢》的片尾曲，而《綠島小夜曲》則是他小時候聽到的第一首華語歌。

「電影記憶的即興創作」展演將展出蔡明亮的即興畫作，蔡明亮說：「這些都是我小時候看電影的記憶」，他表示小時候跟外公外婆住，外公外婆是影癡，但是因為賣麵做生意，只能輪流去戲院看，「於是下午五點外公照顧生意，外婆帶我去看電影，七點換外公帶我去看電影」，他將兒時在電影裡看到的影像畫下來，當時馬來西亞多播港片，他於是畫下了「如來神掌」、「大醉俠」、「獨臂刀王」、「金燕子」等角色，他還畫了兒時看電影的「鵝殿大戲院」，「這家戲院現在已經被剷平了，是我去過最多次的戲院，我40幾歲的時候常常夢到它」，他也畫了外公挽著他的手一起走在跑馬場等等的兒時記憶。

蔡明亮也談到《不散》2003年入圍威尼斯影展競賽片時發生的趣事，這部片雖拿下費比西獎，卻無緣會內獎項，他笑說，觀音菩薩有告訴他不會得獎，「我記得到威尼斯後，我每天唸心經，希望得獎，某天早上在旅館窗台唸心經，看到沙灘上有一個男人抱著一顆超大的石頭，背著光，看不清楚男人的臉，但是覺得有趣，跟同行的同事說了此事，才回頭想繼續看，男人卻消失了，沙灘上只剩下石頭」，他說，後來《不散》果然沒有得獎，「是觀音菩薩要我放下心中的大石頭吧！我這麼想，心裡就釋懷了。」

他談到16年前的《不散（4K修復版）》和最新作品《日子》同時在台北電影節放映的感觸，「覺得現在的我變得更自由了，幾百萬的預算我也能拍電影」，雖然蔡明亮的電影常在美術館展演，他卻笑說自己平時也愛看商業片，「像《不可能的任務》我也很愛看啊，鬼片我也愛，很刺激」。《不散（4K修復版）》＋「電影記憶的即興創作」展演購票請洽ibon售票系統或中山堂台北電影節影展現場。

(中時 )