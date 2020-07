外交部長吳釗燮1日宣布我國將與索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」名稱互設官方代表處。會中並公布索國外長穆雅辛晉見蔡英文總統的照片。(劉宗龍攝)

非洲國家索馬利蘭昨(1)日傳出將與我國建交,下午外交部召開記者會,表示將和和索馬利蘭互設代表處。不過,與索馬利蘭建立外交關係,是否對台灣外交有所助益,還猶未可知,且在此之前,台灣此舉還引來索馬利亞網友抗議。

昨日下午,外交部長吳釗燮在記者會上宣布,台灣將和索馬利蘭互設代表處,並表示從去年開始就已和索馬利蘭政府接觸,他還認為,或許建立代表處後,雙方互利互惠關係將有所提升。

根據《多維新聞》報導,台灣方面將此事宣傳為「重大外交突破」但實際上可能會為台灣帶來一定的風險。因為國家為了生存,會選擇致力於融入國際社會獲得其他國家承認,因此索馬利亞的考量,可能是利用台灣刺激北京,並利用中國大陸在非洲的影響力,鞏固其統治和改善外交空間。而若台灣承認索馬利亞為獨立國家,還會挑戰國際上對國界變更的共識,這樣只會得罪更多國家,加劇台灣邊緣化。

台灣如要拓展外交空間,仍舊繞不開兩岸關係和中美博奕,台灣近來的斷交潮也與此有關。因此台灣需要思考,是否自己也要承擔邊緣化的責任,而非甩鍋給大陸。若兩岸關係融洽,為臺灣帶來的國際聲量與利益,遠大於和索馬利蘭、乃至於美國、日本、捷克等國發展積極的外交關係。因此在歡欣鼓舞之餘,台灣也應該反思要如何避開邊緣化。

而且,對於台灣要和索馬利蘭互設代表處,已引起許多索馬利亞到不滿,並出征外交部臉書。索馬利亞網友們表示,「i live in hargeysa and i say to you if we are simaliland we are part of somali「Somaliland is a adminstrative rigion.And 80%of its pple want to be part of somalia」、「We are Somalia ,Somaliland not a country and Taiwan not a country .whats outcome? It is daily dream and lies to entertain the people of both parties」,甚至還有索國網友用中文留言,「索馬里蘭是索馬里的一部分,我們敦促您停止干預索馬里,索馬里人是一個,我們沒有分開」。

(中時電子報)