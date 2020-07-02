震驚南韓社會的「華城連環殺人案」，時隔34年終於宣告破案！歷時一年的調查，警方2日公布調查結果，確認李春在（이춘재）作案23起，殺害14名女性，並強姦、搶劫9名女性，其為了排解性慾、宣洩生活壓力而犯案，經人格障礙檢查，結果顯示李春在無法對被害者產生同理心，有反社會人格之精神疾病傾向。

根據《韓聯社》報導，京畿南部地方警察廳2日召開記者會發表近一年對於「華城連環殺人案」的調查結果，去年警方透過DNA比對，發現第9起案件證物殘留的DNA與1994年在清州犯下姦殺小姨子的李春在相符。

經過專業心理分析師，聯合投入審問，慢慢瓦解、攻破李春在心房，加上他深知自己無法假釋，因此才伏首認罪，並在無警方任何提示的情況下，將每宗案件細節描述得清清楚楚，這些內容除了兇嫌與共犯外，其他人無從得知，可信度極高，因此認定李春在為華城案的主犯。

華城連環殺人案是1986年9月到1991年4月之間發生的10起案件，當時震驚社會，除了這10起案件外，李春在還坦承了4起殺人案件，包括1987年12月水原女高中生被殺案、1989年7月華城國小生失蹤案、1991年1月清州女高中生被殺案、1991年3月清州一名家庭主婦被殺案，其中華城國小生失蹤案的金姓女童也確認已被殺害。

警方分析，李春在個性內向，退伍後生活煩悶、無聊，為了找回生活重心、排解壓力，才開始尋找女性下手，並且用獵奇、殘忍的做案手法來「消解變態的性慾」，且據李春在的人格障礙檢查結果顯示，他對被害者完全沒有同理心，明顯具有反社會型人格，但因案件公訴期限已過，檢警預估只能以「無公訴權」結案。

至於華城案中，被認為是模仿犯罪的第八起案件，當時被警方逼供而被逮捕的尹姓犯嫌無辜坐牢，他坐了20年牢後，於2009年假釋出獄。對此，警方也致歉，水原地方法院目前正依當事人聲請重審此案。

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(中時電子報)