新冠肺炎疫情在北京近日發生疫情反彈，被公眾視為疫情來源地之一的新發地批發市場，其鮭魚等水產品檢測出病毒，引起民眾對於鮭魚是否可能染疫關切。

據大陸央視報道，針對外界謠傳的「魚類感染新冠病毒」的說法，中國疾控中心專家再次澄清表示，魚類並不會感染新冠病毒，至今為止有關單位也還沒有發現有魚類傳播給人類的傳染性疾病的案例。

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍表示，北京新發地批發市場的鮭魚等漁產品檢測出新冠病毒，是因為這些水產品遭到新冠病毒污染，而非魚體受感染。武桂珍又指，水產品在捕撈、宰殺、運輸、銷售、加工等等每個環節中都有可能遭到新冠病毒污染，但新冠病毒目前並不能感染魚類。

武桂珍分析指，新冠病毒感染宿主需要有細胞受體，魚的細胞沒有與人類細胞相同的感染受體。新冠病毒只會感染哺乳類動物，其病理影響主要集中在肺部。而魚類並沒有肺部器官，因此魚及其它的海鮮，屬於低等的非哺乳類動物，儘管也有ACE2受體，但是完全不同。

(中時 )