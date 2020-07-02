自行車文化探索館建築以圓弧造型與流動線條詮釋，這座中科園區嶄新建築地標，出自台灣第一位獲得美國建築師最高榮譽的建築師潘冀之手。（盧金足攝）

自行車文化探索館為全台首座結合互動科技，與工藝美學的自行車探索與體驗的生活群聚場域，預計今年第四季正式向民眾開啟探索之窗。（盧金足攝）

台灣之光！全球自行車文化探索館2日開幕。（盧金足攝）

台灣是世界知名自行車王國，全球特有的「自行車文化探索館」2日在中科園區啟用，由巨大集團創辦人劉金標主持揭幕，這座結合互動科技與工藝美學的自行車文化探索，建築外觀獨特圓弧造型及流動線條，自行車速度與自由感，成為打卡熱點，吸引車友來朝聖。

中科為台灣自行車產業聚落中心，「自行車文化探索館」館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，傳遞自行車各式樣貌，有如台灣自行車站上世界舞台的博物館。

打拚自行車產業近一甲子的劉金標表示，「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」期望台灣成為全世界心目中最棒自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣。

自行車文化探索館營運總監汪家灝指出，展廳由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起，循序漸進的故事軸設計讓民眾認識自行車的多元樣貌與知識。

自行車成為風行全民的運動，自行車早已不只是移動工具的一種選擇，更是人們情感的夥伴，各種的人際互動與自我挑戰，或重新尋找生命中的意義，自行車騎行提供適當的速度，剛好帶你看盡人生美景與感動。

自行車文化探索館建築以圓弧的造型與流動線條詮釋，這座中科園區嶄新建築地標，出自台灣第一位獲得美國建築師最高榮譽的建築師潘冀之手，還提供結合互動科技，親身體驗多元騎行樂趣。

此外，還有VR虛擬實境、沉浸式劇場與體感互動的世界中，體驗職業車手穿梭山林、坡度攀爬、高速俯衝的奔馳快感，民眾可以使盡全力挑戰公路競技與破風，身歷其境找出衝刺決勝關鍵，透過基礎步驟找出自己人車一體的舒適密碼。

(中時 )