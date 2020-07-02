民進黨近期因考監委人事、國民法官法引發爭議，不過民進黨仍獲得許多年輕人支持，民眾黨立委蔡壁如今接受電台專訪表示，可能20幾歲還在讀書，不懂事情的本質，就是跟風跟流行。對此，民進黨立委洪申翰酸，今年3月記者會蔡壁如說，年輕人較無黨派的包袱，能夠選賢與能，現在卻批評，「年輕人沒有人管內容」，難道是新陳代謝太快嗎？時代力量立委王婉諭也在臉書表示，年輕人勇於表達自己意見，不代表只會跟風，難道民眾黨團推18歲公民權也是跟風嗎？

蔡壁如今指出，不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，難道民進黨這些爭議他們真的都OK嗎？」蔡壁如透露，黨內有做過民調，結果顯示要過30歲比較能夠真正知道事情的本質，因為20幾歲還在讀書，就是在跟風跟流行。

「這樣的論點，我完全沒辦法苟同」。王婉諭指出，她的團隊有超過一半以上的夥伴，都不到30歲。她認識的許多年輕人，也都非常有自己的想法，更積極參與公共事務。

王婉諭質疑，如果蔡璧如真的看不懂年輕人，民眾黨力推18歲公民權是為了什麼？不懂年輕人還推18歲公民權，難道不是在跟風跟流行嗎？王婉諭說，台灣的未來應該是由青年作主，期待民眾黨委員可以早日看懂年輕人，18歲公民權需要朝野不分黨派共同推動。

洪申翰也質疑，當初蔡壁如主張各項的進步議題應該要讓年輕世代能夠參與，殊不知事隔幾個月，蔡壁如今天竟然說出「年輕人都不管內容」，批評年輕人只會跟風，蔡壁如是不是新陳代謝得太快？如果要認真對待青年議題，就應該面對年輕世代對政治現況的建議與批判。

洪申翰說，要是只為了要迎合年輕選票，就高舉下修投票年齡到18歲，突然發現那個已經沒用了，就把年輕人當免洗餐具，恐怕是不太環保。

(中時 )