新北市中和區公所斥資2500萬元，貫通大排西側道路連城路至中正路段。（中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資2500萬元，貫通大排西側道路連城路至中正路段。（中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資2500萬元，貫通大排西側道路連城路至中正路段。（中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資2500萬元，貫通大排西側道路連城路至中正路段，由華中橋至雙和醫院的緊急醫療動線從此暢通，並紓解連城路因捷運萬大樹林線施工帶來交通黑暗期，對於改善周邊交通意義非凡，工程於今（2日）上午完工啟用，儀式由中和區長賴俊達主持。

賴俊達表示，中和大排兩側道路為本區南北往來的主要大動脈之一，惟原大排西側道路連城路至中正路間，因部份公有地遭民宅占用致寬度不足，僅能提供行人通行。往南車輛行至連城路口，需繞兩次九十度大轉彎等待兩個紅綠燈，才能繼續南行至中正路，造成該路段交通打結；而中正路行至大排道路無法右轉，往北需繞道而行加重周邊交通負荷，上下班期間尤為嚴重。

該工程完工後大排兩側道路暢通，而由華中橋往來雙和醫院車輛藉由單行道路系統可快速抵達，工程完工對於紓解周邊交通壓力其重要性意義重大。

中和區公所工務課長陳亦揚強調，由於原路寬不足，工程的設計理念除了思考如何加寬路面改善車流外，為建設人本休閒交通空間，打造特色水岸環境，設計以L懸臂方式向河面拓建人行道2公尺，並建立無障礙系統，達人車皆可通行且人車分離之目標。而路面寬度在2.8至3.4米間供車輛行駛，可有效紓解周邊交通雍塞。

陳亦揚說，本工程北起連城路、南接中正路，總長雖僅309公尺，卻阻斷了南北交通的大動線，公所經多方協調排除困難使得工程得以順利完工，打通中和大排兩側道路「任督二脈」，工程總經費2500萬元，感謝新北市政府新建工程處全額補助。

(中時 )