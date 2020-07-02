人生的路上難免會遇到困頓、失落與迷惘，「張老師」1980專線有如明燈，直至目前已伴隨中部地區民眾進入第50個年頭，總計共有64萬人次接受過1980專線的輔導服務，426萬人次參與過心理健康推廣活動；台中「張老師」中心在疫情期間也接獲數通因居家隔離而陷入沮喪的民眾來電求助。

疫情在家隔離期間，也可能因封閉的自主管理而影響心情的起伏，台中「張老師」指出，與親密伴侶、與父母及與子女的關係的和諧，經許多國家及地區的統計，這段時期的家庭暴力，包括親密伴侶暴力、兒少不當對待及老人虐待，通報數據明顯增加。

台中「張老師」中心主委張麗莉說，今年受到新冠肺炎疫情影響，防疫期間為防止社區感染，不論是否有症狀或有接觸或旅遊史，許多人害怕受感染或依防疫中心規定在家中隔離，嚴重影響經濟。

張麗莉表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，防疫期間為防止社區感染，不論是否有症狀或有接觸或旅遊史，許多人害怕受感染或依防疫中心規定在家中隔離，嚴重影響經濟。

張麗莉力邀大提琴家張正傑，12日在台中市國家歌劇院合作舉辦「愛你愛妳，依舊幫您-讓愛延續2021」公益親子音樂會-大提琴找新娘。

音樂會中音樂「玩」童張正傑要為大提琴「盧傑利」，安排一場相親大會，其中還特別邀請主持人趙自強擔任媒婆，隨著節奏竄進暖流，啟動疫情後的幸福生活。

(中時 )