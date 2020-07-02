非營利、準公共化幼兒園受歡迎，員林市育英國小附設非營利幼兒園，預計9月1日開學，106個名額、讓家長們搶破頭，最後只能比照公幼、附幼進行抽籤，連學校老師的孩子也抽不到，比小一新生名額更難搶。

少子化浪潮襲來，為了減少家長在學齡前幼兒的教育、養育費負擔，且幫助小校穩固小一新生入學人數，彰化縣配合中央積極推動準公共化與非營利幼兒園。

近年非營利幼兒園前進國小校園，成為非營利附幼，多數設置在學區內新生流失的學校；不過已連續3年被納入總量管制的員林市育英國小，去年也爭取到5000萬元補助，在校園內空間新建一處非營利幼兒園建築，近日正加緊趕工、做最後收尾。

育英非營利幼兒園由彰化縣全方位教育協會承辦，去年已有營運彰化市民生國小非營利幼兒園的經驗，今年再獲委託承辦育英國小和國聖國小非營利幼兒園。

校長卓訓德表示，因幼兒園獨立招生、且無學區限制，導致家長搶破頭，幼幼班名額16人、有逾40人抽籤，小至大班90個名額更吸引140多人報名，秒殺額滿，讓搶不到的家長超扼腕。

他說，小一新生採設籍先後順序，還有候補機會；非營利幼兒園是由縣府委外，校長並無管轄權，除特殊或弱勢生有5％保障名額，其餘通通必須抽籤，沒抽到者只能另覓私幼，或等來年再碰碰運氣。

(中時 )