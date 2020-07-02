英國天王歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）從15歲出道，曾獲葛萊美獎提名和得過各種大獎，但私底下一些言論和行為常惹爭議；近期他又在網路節目爆料，10年前和愛妻去海地慈善之旅差點沒命。

英國男歌手羅比威廉斯日前在旗下網路節目《Postcards from the Edge》分享職業生涯離死亡最近的一次經驗，他說2010年和愛妻菲爾德（Ayda Field）跟著聯合國兒童基金會，特地到海地進行慈善之旅。

當年海地發生震撼全球的7級大地震，夫妻倆去協助人道救援，卻慘遇地方黑幫威脅恐嚇，叫他們滾遠點，否則要砍他們的頭；所幸後來都有安全人員保護，才沒有發生憾事。

羅比威廉斯拿過17座全英音樂獎，也受邀入選英國音樂名人堂；但他2018年6月在國際足總世界盃開幕儀式，演唱時對鏡頭豎起中指，不雅行徑一度引起網友撻伐。

(中時電子報)