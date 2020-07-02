艾逸豐台灣分公司（Air Fom）與科思創合作，推出了一款無氣輪胎的專利解決方案。該解決方案使用科思創熱塑性聚氨酯發泡材質（expanded Thermoplastic Polyurethane，eTPU）製成，提供全新無氣輪胎的特有解決方案，讓爆胎成為過去式。

理想的天氣條件及疫情逐漸趨緩，使越來越多群眾為了避免在大眾交通工具上戴口罩而選擇走入戶外，騎乘自行車，抓緊機會享受運動、健身與新鮮的空氣。然而若街道上沒有小石子、玻璃碎片或釘子等其他可能導致漏氣爆胎的尖銳物品，那麼騎自行車逛街或探索周圍的環境可能會變得很有趣。

以輪胎產業而言，實心橡膠輪胎已長時間佔有市場上的一席之地，但如同早期的防穿刺產品，其體積笨重且價格昂貴，不如充氣輪胎的輕盈便利。此外，因現代自行車通常具備多段變速器等高度複雜的上層結構，或甚至組裝電動自行車所需的時間與技巧。對於自行車租賃業者而言，皆可謂是一大挑戰。而且，現今使用的材料多無法回收再利用，因此無法作為永久性解決方案。

Air Fom目前正將特色技術與創新材料相結合，藉由泡棉顆粒鑄造技術，將熱塑性聚氨酯發泡材料模製成特定形狀並於輪圈上精準地呈現材料的卓越性能。而此款無氣輪胎與充氣輪胎一樣輕巧、富有彈性，並可快速且牢固地安裝在標準輪圈上。此款採用科思創材料製成的無氣輪胎與傳統輪胎中使用的丁基橡膠管不同，不僅無須維修保養，更重要的是可回收再利用。此外，該材料解決方案亦可確保自行車租賃公司的車輛維持營運狀態。

美國第三方機構ACT Lab有限責任公司亦認可該項產品符合用於自行車的最新安全要求。而此項創新的發展，更使Air Fom於近期獲得了運輸及個人行動交通類別中頗具聲望的愛迪生獎（Edison Awards）金獎。

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