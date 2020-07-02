今年度的優良工程金安獎選拔實地評審正式啟動，第一關經資格審查通過的參選工程共有68件、優良人員計有8位，需再經過初審及決審學者專家嚴格把關。勞動部職安署於今（2）日辦理首場初審實地評審，就施工現場及安全衛生管理文件進行評審，整個評審期程預估約2個月，工程團隊需從工程規劃階段實施風險評估、選用安全工法、規劃相關安全衛生設施至施工階段落實安全衛生管理等，建立完整系統化的職業安全衛生管理機制，以爭取施工安全最高榮譽金安獎。

署長鄒子廉說明，今年選拔活動持續秉持愛地球重環保的精神以線上報名參選、行程線上通知、線上評選、得獎案例下載等資訊公開及全無紙張作業方式，除了可以提高委員評選效能，並減少參選單位競賽式紙張之浪費，以展現政府重視環境保護之決心。另為因應COVID-19（新冠肺炎）現階段「防疫新生活運動」，評選活動也配合中央疫情指揮中心「實聯制措施指引」規定，請出席評選會場人員，維持社交距離或配戴口罩，並以酒精消毒等防疫作為，以保護參與評審所有人員的健康安全。

職安署表示，公共工程金安獎自96年起已辦理完成13屆，鼓勵從事公共工程廠商提升施工安全衛生，成效良好，本（109）年起為持續提升國內優良工程之施工安衛設施及管理水準，除原辦理對象公共工程外，擴大至民間工程，對落實施工安全衛生管理表現優異者，均給予公開獎勵，使選拔及表揚活動更加完整及周延。

(工商 )