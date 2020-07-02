新台幣兌美元匯率已維持走升態勢近一個半月，近三個月新台幣匯率升幅約2.25％，走升態勢在7月以來仍緩步前進，外銀財富管理部門主管認為，現在情勢不是新台幣挺強，而是美元太弱，但由於美元是國人資產配置當中的重要外幣，為避開美元持續走弱而減損資產，高資產財管客層刻意調降美元部位佔比，從過往的九成降到五成以下，積極的投資者甚至降到三成。

渣打銀行財富管理今（2）日說明2020年下半年全球投資展望，特別針對美元接下來的走勢作出說明。渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡指出，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，「推升美元走勢的避險需求，已不若以往強勁」，預期美元將轉趨弱勢。

基於美元自6月起明顯呈現?勢，渣打銀行財富管理預估，未來12個月美元指數可能下跌5～7％，從目前的97～96下行，最差就是出現8字頭。同時今天舉行2020年下半年投資展望線上說明的匯豐私人銀行，也表示對美元的後勢保持「中性」的態度，認為不會出現第二季期間的「安全美元」角色。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，美元在今年第二季疫情期間走強，是因為避險資金流向美元，找尋安全境地；對於第三季或下半年的美元走勢一般市場上有不少看貶美元的觀點，匯豐財富管理認為，「也不太容易就此爻貶」，因為美國仍然受惠於超常規貨幣政策的支持，相信對於美國明年的經濟會有助益。

此外，范卓雲分析，美元計價部位在財富管理上仍屬於安全資產，如美國財政券等，法人機構等長線投資人向來以持有美債作為必要，這股買進勢力會減低美元大幅修正的風險。

(工商 )