第一銀行長期配合政府政策，協助國內企業成長茁壯，也積極參與社會公益事務，履行企業社會責任，日前榮獲金管會頒發六座獎項，由金管會主委黃天牧授獎，並由第一銀行總經理鄭美玲代表領獎。

一銀持續提供企業振興的經濟動能，7月1日起將配合政府政策推出「兆元振興融資方案」，落實六大核心產業發展，協助企業國際鏈結布局，持續支持企業創新及升級轉型，以提升企業競爭力。

一銀獲金管會頒發六座獎項，包括「辦理中小企業放款甲等銀行」、「小型及新創企業融資特別獎」、「辦理新南向政策目標國家授信方案績優銀行-優等銀行」、「辦理中小企業授信特別獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行-甲等銀行」及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與獎」。

一銀對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，已連續10年蟬聯「中小企業放款」市占第一，並致力於小型及新創企業的融資，為提高金融服務的可及性及便利性，透過數位轉型發展，建置「微企e時貸」線上申貸專屬網站，提供小微企業即時、優質且24小時不間斷的融資服務。

一銀除持續深耕舊有客戶，也開發扶植新戶，2019年中小企業放款戶數增加逾1萬戶，成長戶數為金融機構之冠，對中小企業放款貢獻度及成長度方面持續表現優異，成為國內中小企業發展茁壯的最強後援。

另外，一銀積極配合推展政策性貸款並運用中小企業信用保證機制，甫於4月獲經濟部頒發2019年「信保金質獎」、「促進政策推動獎」、「新創事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「微型事業相挺獎」肯定，以及中小企業信用保證基金「送保資料介接感謝狀」、「送保案件催收績效優良感謝狀」及「千億保專案感謝狀」等，顯見一銀積極扶持小微新創企業成長，協助中小企業轉型發展。

尤其，一銀獲「信保金質獎」及「微型事業相挺獎」可適用信保基金對同一企業保證融資總額度，額外增加共4,000萬元，即個別企業保證融資額度提高為1.6億元，且信保金質獎的保證成數一律8成，是信保基金及一銀回饋給企業客戶的實質幫助。

一銀積極掌握全球經濟脈動，拓展海外布局，協助企業海外投資，擴展國際版圖，積極推動新南向政策目標國家授信業務，提升企業在國際金融市場的競爭力。

一銀並積極推動新創重點五加二產業發展政策，推出「新創重點產業優惠貸款」，提供新創重點產業研發展業所需資金，與企業建立長期夥伴關係。

(工商 )