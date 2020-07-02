「無双樂團」前人氣成員麗絲Liz（莊家盈）近期推新曲〈誰來帶走我的哭泣〉，包下餐廳舉辦生日音樂會，好友歌手陳曼青、花兒林佳音、小玉兒，以及昔日「無双樂團」時期成員江晴、莉卡、熙娜、秀秀、姿姿、溫溫、小捷、宇捷、苡喬等人也都前來獻上祝福，音樂會湧進近百位粉絲險餐廳擠爆，麗絲Liz驚嘆：「原本只是想找個50人的場地溫馨聚聚，下次看來要找200人的場地才夠！」

麗絲Liz（左四）出新曲〈誰來帶走我的哭泣〉，昔日無双樂團時期成員與好友前來獻上祝福。（紅心字會提供）

麗絲Liz演唱新歌〈誰來帶走我的哭泣〉、〈我是真的愛上你〉等曲，還與歌手花兒林佳音、小玉兒翻唱田馥甄〈小幸運〉及周董金曲〈等你下課〉，昔日好友們一起合唱〈你啊你啊〉等歌曲；麗絲Liz也與親哥哥一起合唱〈淘汰〉，一直是天王周杰倫迷的麗絲Liz也不忘趁著生日向偶像示愛，麗絲Liz也許下生日願望，「希望疫情趕快過去，世界和平。」

麗絲Liz出新曲〈誰來帶走我的哭泣〉。（紅心字會提供）

7/25 昔日戰友攜手開唱

麗絲Liz過去曾是無雙樂團的人氣擔當，單飛後在「浪Live」成為超級主播，也在歌唱事業上積極轉型，7月初將在EZ5參加《浪Live圓夢之路演唱會》，7月25日還將與11位昔日樂團戰友舉辦《那些年我們的音樂會-回到最初的夢想》，門票於7月4日開始販售。

麗絲Liz新歌〈誰來帶走我的哭泣〉也成為紅心字會關懷心納家庭（指受刑人家庭子女）傳善公益歌曲，麗絲Liz也與小朋友一起為心納家庭拭去淚水，呼籲社會大眾用「心」接「納」這些孩子與家庭，幫助他們渡過難關。

(中時 )