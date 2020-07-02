彰化市寶山路因路邊直接連塑膠袋丟食餵養，流浪狗成群結隊，也造成環境髒亂，怎麼讓這些「愛爸愛媽」，進行乾淨餵養是重要的課題。（吳敏菁攝）

彰化市寶山路因路邊直接連塑膠袋丟食餵養，流浪狗成群結隊，也造成環境髒亂，怎麼讓這些「愛爸愛媽」，進行乾淨餵養是重要的課題。（吳敏菁攝）

和美流浪狗大街又重現了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美流浪狗大街又重現了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣在街頭、荒野遊蕩貓犬約1萬6000多隻，為了解決流浪動物問題，不讓流浪生產線不停地「複製」，彰化縣首度嘗試啟動大規模捕捉、絕育、注射疫苗、放回原地的計畫，3日起將先從彰化市登場，今年度編列經費執行目標877隻，最大的挑戰仍在各新鎮、社區合作。

流浪狗掀起議題不斷，日前發生集體虐殺事件更掀義憤，怎麼在愛護生命和維護環境取得平衡棘手，彰化縣府曾編列7800萬元經費要設置可愛動物之家，但地點爭議，爆發流血衝突，無疾而終。

而去年多次發生追咬事件，下令清潔隊加強捕抓，一度發生流浪狗中途之家爆量，縣府積極鼓舞認養，目前雲林縣等不少縣市都採取大規模絕育，從源頭控管，取得不錯成效。

彰化縣浪愛回家救護協會執行長林育辭指出，3日至5日在彰化市公所文康活動中心舉辦流浪犬免費結紮，目標設定150隻，未來地點還待和各鄉鎮、社區溝通，需要地方協助通報

，「愛爸愛媽」乾淨餵養，流浪狗問題才能逐步來解決。

對於建議尋覓更大收容場址，林育辭指出，犬貓一年可以生育2、3次，平均每次生5、6隻，量體再大的收容所都可能在短短時間就滿患，捕捉、絕育、野放是目前最有效的做法。

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，目前採取多管齊下，加強巡迴宣導教育和辦理寵物登記等，統計今年上半年度，終養 199隻、代養48隻，認養數694隻，彰化縣中途動物之家法定收容數是201隻，目前收容126隻。家犬貓絕育補助數2481隻。

(中時 )