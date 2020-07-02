代用國中存廢議題又興，台南市議員王家貞2日上午舉辦記者會，邀集台南市政府教育局商討七股區私立昭明國中定位問題。王家貞指出，中央每年編列近億元補助學校，但預算審查、教甄卻比照私校，有不公疑慮，應盡速輔導轉型。另，昭明國中全校學生達932名，與七股區其餘2所不超過百位學生的市立國中形成強烈對比，呼籲市府均衡教育資源。

王家貞說，昭明國中學費比照公立國中，教學資源也由國庫買單，由中央撥經費給地方。但不論是預算審查、教甄辦法皆適用私立學校法，「學校的董事會、人事，公部門都管不到！」王家貞還補充，她肯定昭明國中辦學有成、招生佳，但也因私校招牌響亮，反致周遭後港、竹橋國中岌岌可危，後港國中甚至只剩下18位學生，「難道要讓它們關門大吉嗎？」

台南市政府教育局副局長王崑源解釋，七股區過去分為北、中、南，北七股有後港國中，南七股則有竹橋國中，而中七股卻獨缺公立國中，只有私立中學，因此，1968年中央推動國民義務教育時，才會徵用昭明國中為代用國中。

王崑源表示，過去曾嘗試輔導學校轉型，但須私校捐贈或由市府購買土地，2者可行性不高。而若是強行取消代用國中，地方家長也會反彈，抱怨學區內無公立學校可唸，轉型確實不易。

教育局強調，市府每年皆會查核昭明國中的人事管理、會計經費、採購程序及教學訓輔工作。至於教師甄選疑慮，未來將成立專案小組調查，並要求該校遵照南市正式教師甄選，避免爭議。

代用國中辦法施行之際，全台逾百所學校同意徵用，但時至今日只剩雲林縣東南國中、淵明國中、台南市昭明國中及屏東縣南榮國中碩果僅存。台南市教育局強調，日後將了解地方政府如何輔導代用國中轉型，也會積極照顧鄰近的後港、竹橋國中。

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(中時 )