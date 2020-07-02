明年將展開3年一度南屯萬和宮老二媽回鑾西屯省親，但老二媽娘家烈美堂前的西平公園為一土丘，高程落差大，不符合地方使用，建設局表示，將改善西平公園與烈美堂間動線，調整基地草坡土丘高度，讓視野可穿透至烈美堂，創造可停留、也可舉辦活動的空間。

天上聖母媽祖本名林默娘，但南屯區萬和宮供奉的老二媽媽祖為廖品娘，是全台唯一的在地媽祖，當年廖品娘父母思女心切，到萬和宮拜拜，看到二媽神像流下淚珠，老二媽淚痕動人心，以後每年農曆3月，讓老二媽從南屯犁頭店回到西屯大魚池娘家省親，後改為每3年回一次娘家。

維持200多年歷史的老二媽西屯省親遶境，市議員陳淑華說，西平公園是烈美堂的大漁池經市府徵收開闢而成，西平公園為一土丘，高程落差大，且公園設施不符合地方使用。

陳淑華指出，南屯萬和宮老二媽西屯回鑾省親為台中市文化資產，民眾參與越來越熱烈，回鑾地點烈美堂的特殊性，西平公園需要改善的迫切性，盼結合在地文化特色，於烈美堂前塑造原有的大漁池意象。

對地方要求市府改善，配合西屯、南屯盛事萬和宮老二媽回鑾，融入文化元素、符合地方需求，提升為西平大漁池文化公園。

建設局表示，地方期盼西平公園重新整建，市府與里長、烈美堂及地方鄰里長討論，考量烈美堂的宗教及歷史意義，將改善西平公園與烈美堂間的動線，調整基地草坡土丘，改善工程預計明年老二媽遶境前完成，讓地方的傳統習俗能順利舉辦。

(中時 )