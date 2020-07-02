「2020台中購物節」1日開跑，雖非假日，首日仍創下200萬元消費登錄金額，其中民眾在「西屯區」實體店家消費累計15萬7326元，全市29區最高。

今年活動與財政部系統串接，民眾綁定雲端發票即可直接匯入，便民服務再升級，經發局鼓勵民眾踴躍下載購物節APP，消費滿額抽千萬豪宅、百萬現金、汽車等大獎。

經發局指出，今年購物節優惠店家融合實體店家、線上店家及電視購物平台，提供多元性消費方式，民眾到台中市各店家消費，登錄APP發票金額，累積滿500元就可獲得1次抽獎機會；若是在購物節優惠店家消費，登錄金額更可「3倍計」，獲得更多抽獎機會。

除了消費抽大獎，市府也舉行多元活動邀請民眾參與，「食尚台中。夜市人氣美食大賞」票選活動已開跑、「食好東勢 湯好谷關」在東勢區優惠店家消費，更額外贈送摸彩券。

市府強調，疫情漸緩，消費力復甦，台中購物節活動登場，推出的大獎金吸金又吸睛，包括豪宅、汽車、現金等大獎，明顯刺激消費買氣，全面帶動報復性消費力道，為台中店家帶來經濟成長。

為回饋「搶早鳥」註冊購物節APP的民眾，經發局抽出7.9吋64G的iPad mini跟2組AirPods pro早鳥下載加碼禮，3組幸運號碼得獎人搶先得獎。

(中時 )