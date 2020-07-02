在中國大陸開始在香港推動《國安法》後，美國國務卿蓬佩奧表示，中國大陸剛剛設立的香港國安法是「對世界所有國家的冒犯」，美國深切關注這項法律，對生活在香港的每個人、包括居港美國人的安全深切憂慮。

據《美國之音》報導說，大陸在香港實施的《香港國安法》規定對所謂勾結境外勢力等界定模糊的罪行實施嚴厲懲罰，其中第38條規定，非香港居民在境外針對香港實施該法規定的犯罪，也屬該法適用範圍。

蓬佩奧說，此一規定實施的對象也可能包括美國人，「這一規定太蠻橫，是對全世界各國的冒犯。」

華盛頓智庫傳統基金會負責國家安全問題研究的副總裁卡拉法諾(James Jay Carafano)說：「這就是中國共產黨如何對待自己對本國人民所做的承諾，世界一定會對這個政權的全球性行動感到害怕。」

報導指出，總部設於華盛頓的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）在《香港國安法》公布後的一場網上研討會上，與會人員認為，這項條款不僅針對香港人，任何在香港境外的非香港居民，也有可能會被視為觸犯有關條款。

長期關注中國大陸政治的著名學者、美國紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)說，日後出國均會小心行程，避免途經與中國大陸有引渡協議的國家，因為可能會因此被押解到大陸去。

(中時電子報)