台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段旁的路樹倒塌，一名45歲潘姓女機車騎士，行經時被壓傷受困，消防局救護車緊急送醫，到院後搶救恢復心跳，但生命垂危；市府表示，由於樹根已腐朽，雨勢導致土壤鬆軟而連根倒下，造成該起憾事，將全力協助家屬申請國賠，爭取相關社會慰助

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昨天下午的一場暴雨，南屯區筏子東街一段附近路樹倒塌，造成一名女騎士受重傷，消防局到場後發現，該名女機車騎士傷者，已離路樹約5公尺，不確定是否因為路樹壓傷，後續還要釐清責任，救人為先，立即用鍊鋸排除倒塌橫跨在道路兩側的路樹救人。

傷者送到醫院後，女騎士頭部外傷，到院前已命危，經醫師急救後恢復心跳，但經X光，臚內及腹部沒有發現內出血，只有肺部有點出血，主要是傷者到院前已命危，腦部缺氧嚴重，家屬對潘女出門卻遭遇橫禍，傷痛欲絕，院方正盡力搶救中。

市府建設局表示，經通報後，市府立即派員勘查，發現該樹為道路範圍鋼板護欄外的雜樹，由於樹根已腐朽，雨勢導致土壤鬆軟而連根倒下，造成該起憾事，市府將全力協助家屬申請國賠，爭取相關社會慰助。

對於倒樹影響交通，建設局立即派員清理，恢復路段通行，後續將加強公園及行道樹木巡檢，若發現樹木生長狀況不佳，將馬上邀專家健診並修剪，降低樹木倒塌機率。

(中時 )