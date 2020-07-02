投信法人指出，長期來看，亞太區實質資產的震盪幅度要低於區域股市。在市況動盪期間，較倚賴獲利表現及經濟週期的資產類別將顯著波動。

美盛環球資產管理指出，由於上市基礎建設持有有形實體財產、資源及受監管合約，當市場出現避險性拋售時，這些資產大多不會遭受像市場那麼強的賣壓，通常可獲得一些支撐。在過去一年、三年及五年期間，亞太區（日本除外）實質資產等權指數的波動率，均較區域股市為低。

投資者在配置資產時，往往會物色可分散風險及回報來源的資產，而相關性（correlation）是一項重要的評估指標。以往紀錄顯示基於多種原因，實質資產大多與股票及債券的相關性較低。

首先，上市房地產投資信託（REITs）、公用事業及基建設施所持有的相關實質資產無法輕易在二級市場買賣，因此這類有形資產較不容易受短線投資者影響。基建資產波幅較低的另一原因在於其相關投資具獨特性。

例如，對於一間全靠租金收入的購物商場而言，S&P 500指數單日 急跌10％或不會對其產生立即而直接的影響。在此情況下，資產面臨的下行風險預料相對有限。

過往十年間，各國央行提供的低成本資金已導致股票與債券之間的相關性增強，而傳統上兩者在資產配置框架內具有互相抵銷的作用。

展望未來，不難想像若出現全球金融危機，投資情緒惡化或會導致股債同步下跌。因此，在當前環境下，投資者更應該物色波幅較低的資產，並降低整體投資組合的相關性。

(工商 )