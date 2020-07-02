今年受到疫情影響，許多公司經營困難、工廠停工，更有許多人失業或放無薪假，影響了社會氛圍，也嚴重影響了個人的情緒，使民眾陷入極度不安！台中「張老師」中心在疫情期間接獲許多因居家隔離而陷入沮喪的民眾來電求助。

「張老師」一直扮演著台灣社會心理健康的守護者，每當台灣社會發生重大災害時，張老師會在最快的時間投入心理復原工作，例如921地震、八八風災、八一氣爆等，此次疫情，台灣雖不像其他國家這麼嚴格限制民眾出入的自由，但疫情衍生心理健康議題也是需要持續關注的。

為撫慰人心，台中「張老師」中心主任委員張麗莉特意邀請到國內知名的大提琴家張正傑，7月12日晚上7：30～9：00在台中國家歌劇院合作舉辦「愛你愛妳，依舊幫您-讓愛延續2021」公益親子音樂會-大提琴找新娘。

音樂會中，音樂「玩」童張正傑要為大提琴「盧傑利」，安排一場相親大會，其中還特別邀請知名主持人趙自強來擔任媒婆。活潑有趣的表演，將引領大家踏著音符、隨著樂章，走入一趟奇幻旅程。使音樂成為跨越語言、年齡，撫慰心靈的最佳良方，讓愛成為一道暖流，隨著節奏竄進每一個人的心裡，溫暖彼此，而啟動疫情後的幸福生活。

「張老師」1980專線經歷無數的風雨歲月，直至今日已伴隨中部民眾進入第50個年頭，總計共有64萬人次接受過1980專線的輔導服務，426萬人次參與過心理健康推廣活動。

(工商 )