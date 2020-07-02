至上集團（8112）旗下的保康特生技公司，在已成功開發的可攜式快篩體外檢測系統上，新增男性精子濃度快篩檢測，加上現有的女性排卵快篩檢測，透過生物及IT的科技解決常見的備孕問題，讓男女雙方更了解自己的生理狀況，並用最有效率的方法完成備孕。

公司指出，根據台灣內政部戶政司最新資料顯示，民國108年國人初婚年齡平均數為男性32.6歲、女性30.4歲，且近年隨著國人女性初婚年齡逐年延後，生育年齡也隨之遞延，女性生育第一胎的平均年齡自98年的29.28歲逐年增至108年的31.01歲。

研究顯示，許多高知識分子女性儘管渴望擁有自己的小孩，但在事業與家庭天秤的雙重考量上，選擇延後生育，追求事業成就，導致女性高齡生子的比例逐漸上升，加上許多明星級的高齡產婦成功生子的故事，也鼓舞不少晚婚生子的夫妻。

但是年齡越高，環境與生活壓力對荷爾蒙影響愈大，備孕的困難度相對提高。在備孕的過程中，傳統上都將不孕的問題歸咎於女方，但生育是男、女雙方的事，所以亦不可忽視男性的因素。

透過保康特生技開發的快篩體外檢測系統，備孕者可居家自我檢測生理狀態，在完全放鬆、不尷尬的環境下，有效降低備孕壓力，自然大大提升成功受孕的機會。此外，該快篩體外檢測系統除已獲得8項國內外發明專利與新型專利外，也已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第一等級醫療器材許可證。

保康特生技CEO田玉昇表示，公司推出整套的備孕方案是針對現有市場女性排卵、男性精子濃度生理指標的迫切需求，希望有生育計劃的男女在詳細考量規劃下完成備孕，而不致措手不及。

此外，保康特生技亦開發出寵物尿液檢測9項指標、胃幽門螺旋桿菌、登革熱、愛滋病等快篩試紙項目，將帶給使用者全新的健康自我管理經驗、滿足個人化醫療服務的需求，達到預防醫學的目標。

(工商 )