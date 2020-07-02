展覽日期從6月6日至7月5日在新北市中和區台灣圖書館5樓，歡迎民眾共襄盛舉。（復興商工提供）

復興商工因應「新北創新教育加速器計畫」重點，力求合作方案能夠提升教育競爭力與加強合作力，與台灣圖書館及東南科技大學合作辦理，將《台灣番社圖》與《六十七兩采風圖》之數位教材成果製作出來展示，並進行針對議題進行討論教學觀摩活動。

復興商工與東南科大共同協力承接的古地圖與風采之國際化教材與創意教具發展計畫非常成功，鼓勵與支持創新教育系統進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」（包含大專院校東南科技大學）、「跨領域」的各項教育合作與提出創新教育方案，學校以「新北創新教育加速器計畫」如同採用美國矽谷企業加速器的協作與共創精神，讓這次專案團隊在創新育成階段內，共同累積創新的知識與經驗。

加速台灣古地圖與風采之國際化教材與創意教具修正與完成方案的速度，幫助協助解決特定問題，也挹注本次新住民教學推廣，使得創意教具想法得以提升為成熟可行的國際化教方案。製作團隊提出創新教具構想、確認製作方案目標、整合既有台灣圖書館典藏古地圖與風采資源、引入東南科技大學數位媒體運用外部資源、落實南下政策方案內容，方案完成後在台灣圖書館5樓向外界展示方案。

教材與創意教具的方案計畫，兼具參考學校教學本位及政府政策精神，訂定推動和落實新住民認識台灣；同時因應「新北創新教育加速器計畫」重點，力求方案能夠提升教育競爭力與加強合作力。讓台灣古地圖與風采之國際化教材與創意教具方案內容達到創新、可行、效益、國家政策全面加分。

復興商工以「新北新圖像」為主軸，結合教育局推動「新北創新教育加速器計畫」由淺入深引發學習興趣、養成學生實作與實學態度，這也是復興商工校長王志誠常常提醒同學們務實致用的精神。

衍生教材與創意教具提升新北教學成果與學生競爭力，讓新住民也能了解在地高中職教學成就，展覽日期從6月6日至7月5日在新北市中和區台灣圖書館5樓，歡迎民眾共襄盛舉，共同打造新北教育發展創新。

(中時 )