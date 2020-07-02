多位學者專家皆有共筆撰寫。（李宜杰攝）

台南市政府衛生局呼籲，登革熱防疫需要全民參與。（李宜杰攝）

台南市政府登革熱防治中心歷時1年編撰，邀集國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心、疾管署南區管制中心與多位學者，共筆撰寫的《登革熱防疫－台南經驗與策略》新書於2日發表。台南市長黃偉哲稱「打斷手骨顛倒勇」，市府從經驗中學習，並集結各界專業知識，盼透過新書提供地方政府借鏡。

2015年台南市遭逢歷年規模最大的本土登革熱疫情，自當年5月21日首例本土登革熱個案確診後，截至隔年2月15日才宣告疫情解除，期間共計2萬2760名確診，抗疫歷時長達37周。台南市政府衛生局長陳怡說，南市發展出「阻絕境外」、「全民參與」、「科學防疫」3大策略，一改過去的被動防疫，轉化為「病媒蚊管理」為主的預防策略。

此書總編輯為長期關注登革熱防疫的中興大學昆蟲學系教授杜武俊。他表示，今年因新冠肺炎影響，實施邊境管制後間接減少境外移入個案。不過，杜武俊強調，若中央啟動邊境解封，國內應提高警覺，不能讓防疫好成績功虧一簣。

杜武俊也說，隨溫度日漸提高，登革熱疫情確實恐加劇，不過透過民眾自主管理，再加上政府科學防疫，「這就只是假議題。」他也分析，埃及斑蚊廣泛見於容器、暗處，社區內相當常見；但自去年新北市中和、南勢角等區出現屈公病案例後，民眾也須留意孳生於樹林、山坡地的白線斑蚊，「原則上白線斑蚊孳生範圍大，較難掌控。」

據台南市衛生局統計，今年有5例登革熱境外移入個案，尚無本土案例。儘管目前疫情規模尚未擴大，但仍呼籲民眾要全民動起來，積極清除、刷洗各式積水容器，排除家園積水，才能有效防止登革熱。

(中時 )