不少女性都會有婦科問題，日前以八點檔惡女角色聞名的女星鄭仲茵錄節目時透露，過去檢查曾發現子宮長出5公分的肌瘤，雖然聽起來不大，但有時真的痛到要人命，醫師還警告她，「走在路上就隨時都有休克的可能」。

綜合媒體報導，鄭仲茵上節目《請問你是哪裡人》時表示，她前年拍戲壓力大，導致身體出現狀況，子宮內長了5公分的肌瘤，還患有肌腺症，但因為肌腺佈滿子宮，若要切，就要摘除整個子宮，鄭仲茵認為，自己都已經40幾歲，可能就快更年期，沒有動刀必要，更決定等到更年期後，看看肌瘤會不會自己萎縮，現階段就定期追蹤或是靠藥物止痛來舒緩不適。

鄭仲茵是本土劇惡女熟面孔。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

雖然現在鄭仲茵選擇和肌瘤共存，但她還提到，有的時候痛起來要人命，嚴重的話還要送急診，更曾經因為失血過多，正常血紅素值該是10-12，但她的卻不到5，因此連醫師都說，要隨時注意身體狀況，因為走在路上有隨時休克的危險。

(中時電子報)