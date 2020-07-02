立法院今(2)日審議通過前瞻基礎建設計畫後續四年預算籌編案，及農田水利法草案，對此，總統府發言人丁允恭表示，總統府感謝立法委員們的支持，相信此二案的順利通過，對國家整體經濟發展，與基層農民的權益提升，將有莫大的助益。

丁允恭表示，前瞻二期預算順利通過，不僅讓國家基礎建設向上提升，更對台灣整體經濟帶來幫助。尤其在武漢肺炎疫情肆虐後，全球經濟都難免受到嚴重衝擊，雖然政府已透過許多政策工具來振興經濟，然而透過擴大公共建設的加速更新，更能有效從需求面提供經濟成長的動能。

另方面，他說，基礎建設的完備，能創造完善的產業發展環境，替台灣未來產業競爭力打底，故不論從短期或長期來看，讓前瞻計畫順利向前邁步，都是眼前的要務。

丁允恭表示，農田水利法順利通過，讓農田水利會在組織升格為公務機關後，具有充分公權力，體質也能夠更加健全，同時也擴大灌溉服務範圍，照顧更多農民、發揮更大功能，另一方面員工權益也受到完整的保障。

丁允恭指出，兩案能夠順利審議通過，要感謝立法院各位委員，能以民生為念，以國家的建設與經濟發展，與基層農民的權益為優先，共同攜手努力，總統府表達深切的感謝之意。

(中時 )