歐洲空中巴士集團（下稱「空巴」）在宣佈計劃裁減1.5萬個工作職位後，執行長福里（Guillaume Faury）與全球人力資源總監巴里爾（Thierry Baril）當地時間7月1日接受法國媒體聯合採訪時表示，裁員是空巴減少成本的方法，在未來的一段時間內，空巴裁員的計劃不會改變。

福里當日披露了空巴重組計劃與裁員細節。他表示，空巴計劃10月底前完成所有程序，將在未來的兩年裡削減40%的產量。法國政府與工會對此表示反對，空巴與工會的對話於7月2日正式開始。

分析師表示，新冠肺炎疫情影響了全球整個航空產業鏈，居民與商務出行減少，導致航空公司現金流緊張，進而推遲飛機製造商的飛機交付。他認為，飛機製造商不得不通過接受政府救助、節省成本的方式應對。「航空行業門檻很高，疫情不會降低空巴的競爭力，因為全球只有波音和空巴兩家飛機製造商。在沒有疫情情況下，新訂單交付可能得3～5年後，這是明顯的供不應求。」

新冠肺炎疫情暴發前，空巴已計劃於今年裁減2665個工作職位。疫情暴發後，空巴通過採取部分失業政策、減少員工工作時長、取消向股東派發股息等方式削減成本。

福里表示，空巴仍需大幅減產和裁員，進而確保未來的發展。他表示，空巴將最先啟動提前退休計劃和自願裁員計劃。對於在職員工，也將啟動工資限制、減少休假等措施。

法國政府並不希望空巴通過裁員的方式削減成本。法國交通部國務秘書傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）7月1日在接受法國媒體採訪時表示，法國政府已向空巴提供救助資金，空巴答應的條件即不會大規模裁員。空巴如果使用這筆資金研發清潔能源飛機，可以保留500多個職位。

法國工會方面重申反對強制裁員，並計劃與空巴就此展開談判。

福里7月1日在接受圖盧茲當地媒體採訪時表示，雖然法國政府推行了部分失業的政策、提供了救助資金，但這不能緩解空巴的危機。空巴已盡最大努力緩解失業問題，之前空巴計劃裁員的人數為3.6萬人。他還表示，此次裁員已對藍領工人做出了最大的保護，受裁員波及最大的群體是工程師。

巴里爾（Thierry Baril）則表示，如果未來一段時間內，法國政府可以通過減免稅收的方式為空巴提供幫助，有可能減輕集團的財務壓力。

此前，對外經濟貿易大學國家對外開放研究院、法國經濟研究中心主任、金融學教授趙永升在接受第一財經記者採訪時便提及，歐洲各國政府在救助這些企業時，已將不能裁員作為救助前提，現在空巴仍宣佈裁員計劃，可能是為了與政府討價還價，爭取更多的救助。

福里表示，全球航空業面臨的最大問題仍是需求下降。他表示，目前國際航空流量減少了98％，歐洲70％～90％的飛機在幾周內無法起飛。由於流量下降和流動性危機，航空公司已陷入財務困境，這使得他們要求推遲交貨。

福里透露了空巴最新的交付數據。他表示，空巴在4月計劃交付75架客機，實際交付14架，5月交付24架。4～5月沒有接到任何一份新訂單。空巴一季度財報顯示，2020年第一季度，空巴淨虧損為4.81億歐元，而在去年同期則有4000萬歐元的淨利潤。

法國ECTAR咨詢公司航空專家邦納利認為，預計在未來的五年內，新飛機的需求將繼續下降40％～60％。

福里表示，疫情已使航空業面臨結構性危機。除節省成本外，集團也在尋找新的盈利方式。他表示，空巴集團已獲得由航空工業企業與政府投資的約達4億歐元的投資基金，空巴將據此開展創新項目。

不過，福里也提醒，大家對空巴的前景不用過於悲觀。空巴遇到的問題是訂單交付延後而非取消。他表示，雖然空巴計劃減產，但不會關停任何總裝線，空巴旗下全系列客機都將繼續生產，只是進度會放緩。

此外，也有觀點認為，空巴之所以會陷入困境，問題不僅在於需求下降、現金流斷裂，還在於空巴前幾年全力押注民航，而忽略了軍事訂單。數據顯示，目前空巴的軍用訂單僅有15％，十年前這一數字為30％，而波音公司的軍事訂單比例則高達40％。

(中時電子報)