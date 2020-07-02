前高雄市長韓國瑜遭罷免後，議長許崑源當天傳出在自家墜樓身亡，引來社會各界關注。而民進黨台北市議員梁文傑在臉書上PO文表示「嚇死人，是有賭很大嗎？」。對此，許崑源遺孀林絲娛十分不滿，並透露將「告到底！」。晚間梁文傑也回應了，表示尊重對方作法。

6月6日晚間，梁文傑因在臉書寫下「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭到網友圍剿，他也很快刪文，並數度道歉，表示自己言論確實不妥。

據《ETtoday新聞雲》報導，林絲娛向媒體表示，這段時間他內心十分煎熬，他也指出，她說，「這對我先生太不公平，我一定告，讓大眾知道不能這樣，人要有道德，已經請律師寫狀紙了，不這樣做這社會沒有是非」另外還針對許崑源近期被報導一年內「還清近億元」一事做出說明。

針對許崑源遺孀將提出告訴，梁文傑在晚間回應說，此事他已於第一時間道歉，對於其他的部分他表示尊重。

(中時電子報)