大陸、印度邊境爆發衝突後，印度政府宣布該國電信商在進行5G網路建設排除華為、中興通訊，並下架大陸59款APP，甚至連大陸進口商品審查速度也遭到推遲。對此，外媒報導，全球最大蘋果代工廠、鴻海集團旗下富士康，組裝蘋果iPhone、小米手機所須零組件也受到影響，卡死在印度海關。

據路透報導，消息人士指出，印度海關目前對於大陸進口商品嚴加審查，並要求提供額外的資料，導致富士康的組裝作業流程受到阻礙，本周超過百名人員作業停擺，總共有超過150批的船貨受困在印度清奈港口。

也有消息人士指出，目前部分受困的船貨正在慢慢審核清關，據悉，印度海關會先排除非陸資企業的貨物。戴爾公司（Dell）本周也有130批貨物卡在印度關口，包括6個貨櫃的伺服器與PC零組件，儘管上周戴爾已經有部分貨物通關。此外，大陸上海汽車旗下名爵汽車，也有貨物卡在印度港口。不過，這些企業都還沒有對此消息回應。

(中時電子報)