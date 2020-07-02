前考試院長邱創煥過世，曾與他共事過的考試委員蔡良文表示，邱創煥是銓敘部基層出身，對考試院業務非常熟悉，當院長時作出的決議，文字幾乎都不用改，雖是黨國大老，但他主張文官中立，並推動成立保訓會，是非常有決斷力的老長官。

邱創煥是在1993年4月至1996年9月擔任考試院長，當時的考試院祕書長是吳容明，之後由現任考試院長伍錦霖調升祕書長，蔡良文則由祕書處處長調升為副祕書長。

蔡良文表示，邱創煥當考試院長時，已有豐富的行政經驗，又曾經在銓敘部專員、視導、專委等基層待過，當時負責會議記錄的同仁就告訴他，邱當院長後，議事錄非常好寫，不僅裁示非常明確，且決議的文字幾乎都不用再改，代表邱對考銓和保訓的業務非常熟悉且處事明快。

考試院的預算，也在邱創煥當院長期間倍增，蔡良文指出，一方面是考試院的業務增加，另一方面是考試院大樓已出現龜裂，必須要整建，邱創煥到任後，從軟體到硬體都開始規劃且編列預算進行改善。

邱創煥到任前，考試院組織法從1967年之後就未曾修法，1994年因應憲改增修條文通過，考試院職權作了調整，表面上職權變少，但過去很多憲定職掌是空的，邱創煥推動考試院組織法的修正，更能實質上掌控職權。

當時邱創煥在原本的兩個部之外，另外推動成立公務人員保障培訓委員會，專責公務人員的保障和培訓業務。保訓會獨立行使職權，統一受理各級公務人員提起的復審、再申訴、再審議等救濟，讓文官更合乎中立。

退撫基金管理委員會和監理委員會本來要劃歸財政部，但邱創煥認為，人才是國家的，力主編在獨立機關的考試院，對於公務人員的訓練機制，也建立考試院與行政院權責的協商制度，讓考試院的組織更健全。

儘管邱創煥擔任考試院長時，已是國民黨的黨國大老，但蔡良文表示，邱創煥一直認為文官要行政中立，因此無論在考試院的組織還是業務上，都朝這個方向去落實。

由於邱創煥人脈較廣，蔡良文當時身兼國會連絡，他說，許多老同事都賣他的帳，無論是法案還是預算，都推動的相當順利，不過邱創煥雖然很有自己的想法，也相當尊重考試院合議制的分寸，該協商時協商，該做決策時也會明快的決斷。

蔡良文說，當時邱經常找吳容明和他進辦公室，每次去到邱的面前，大家都很緊張，因為邱對業務非常熟又要求嚴格，不過邱創煥也很照顧同仁福利，是位讓大家懷念丶非常好的老長官。

(中時 )