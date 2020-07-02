體育署署長高俊雄（左）與親善大使許淑華啟動儀式。（迷你足球協會提供）

首屆「國民小學足球世界盃」，全國431隊經各縣市分區預賽、歷經近千場的對抗後，於5月全國複賽取出男、女生組各8隊，本月10至12日將在台北田徑場舉行全國總決賽，希望創造屬於臺灣的國小校園足球文化。

此次晉級全國總決賽隊伍各具特色，男生組的彰化縣大興國小成立於民國65年，至今有超過40年歷史；而女生組的南投縣水里國小雖然正式成軍僅4年，但於日前少年盃拿下了五、六年級的雙料冠軍；台東縣太平國小校長吳秀金，曾代表台東縣女足拿下區運會冠軍，12年來太平國小培養了不少台灣女足的生力軍，今年初遠征澳洲參加東京奧運第3輪資格賽的中華女足後衛李佩容，就是來自太平國小的校友。

記者會主持人簡懿佳被可愛的男生組8強代表們給逗樂了。（迷你足球協會提供）

這次重金量身打造傳承金盃所代表的形象也是本賽事的一大亮點。獎盃中心的臺灣形象除了象徵球員不忘本、以生長養育的土地為依歸，立足臺灣，兩側由羽翼包圍象徵球員即將展翅高飛、以足球為目標展望國際，呼應國小足球世界盃的主題「臺灣足夢，國際接軌」。

製作獎盃的中華民國迷你足球協會也發出英雄帖，若有球隊能連續三年奪得國小世界盃冠軍，即可將這座傳承金盃永久留在學校 ！

為了讓國小足球世界盃能更有瘋世足的氣氛，增添賽事的趣味性與豐富度，大會推出了『瘋世足』網路預測活動，分別以「勝負關係」、「正確比分」、「冠軍神預測」三組關卡的設計提供多項獎品，獎品除了有足球、足球服、足球襪外，最大獎是由洛碁飯店集團提供的平日住宿券。希望吸引更多人參與賽會活動，讓足球運動能觸及到更多人，進而達到推廣足球運動的目的。

主辦單位教育部體育署署長高俊雄表示，近年來台灣的基層足球運動風氣越來越興盛，不但在幼兒及國小階段足球運動人口增加，體育署也將對校園內的運動場地持續改善，希望以軟硬體並進的方式促進臺灣足球運動的發展。

國小世界盃推廣大使許淑華表示，本次由全國賽脫穎而出的冠、亞軍隊伍將可代表我國參加「2020國小足球世界盃國際邀請賽」，讓孩子在運動的同時也能以球會友，認識來自各國的小朋友，也讓台灣的足球運動從國小開始就與國際接軌，共同搭建與全世界的少年一起快樂踢球的國際化平台。

(中時 )