蘋果於7月1日起規定，在大陸地區新上架的遊戲App將需要列入大陸國家新聞出版廣電總局頒發的版號，否則不可通過審批。有消息顯示，蘋果公司已凍結大陸App Store中數千款手機遊戲的更新，僅7月1日下架的遊戲就有1386個。

日前，大陸國家廣電總局下發的《關於移動遊戲出版服務管理的通知》表明，未經國家新聞出版廣電總局批准的移動遊戲，不得上網出版運營；同時，對已出版的手遊升級作品及新資料片，視為新作品需重新審批。

對此，蘋果App Store後台於6月30日公布《蘋果致中國地區開發人員的一封信》，該信顯示，移動遊戲出版包含在網絡出版管理之中，出版流程和一般網絡遊戲出版流程無異，均需先申報版號，然後才能上線收費運營。

根據了解，蘋果早已有遊戲上架需要版號的規定；另有消息顯示，蘋果公司已凍結大陸App Store應用商店中數千款手遊的更新，僅7月1日下架的遊戲就有1386個。

(旺報 )