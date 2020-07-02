香港國安法上路，我駐港機構和在港台人恐面臨風險。陸委會副主委邱垂正表示，國人若曾批判中共，或曾支持香港「反送中」作為，都屬於高風險族群，建議國人非必要應避免過境，或前往中港澳，「從中共一向不文明作風來看，極有可能出現李明哲第二」。

他形容《香港國安法》「內容無所不包、管轄權無所不在」，堪稱史上最誇張的法律，充分顯示中共為了維護其政權安全，無所不用其極，全面封殺無法容忍的意見，與全世界為敵。

他表示，一旦國人在香港遭遇問題，可撥打香港辦事處緊急電話求助，政府將盡最大努力保障我在港國人的安全。

外界憂心我駐香港辦事處人員和運作是否受到衝擊，邱垂正表示，近年台港關係受到兩岸因素影響，出現不少波折，包括港府遲遲不發我駐港代表簽證。

他指出，直到現在中共和港府多次誣指我方介入香港事務，《香港國安法》中，明定勾結外國與境外勢力危害國家安全罪，顯有明顯針對性。

他強調，我方關心但從未介入香港事務，香港辦事處運作一向符合雙方規範，從未踰越份際，希望相關方面務實維台港兩地民眾權益與福祉，不應影響我駐港辦事處正常運作。

但邱垂正也坦言，香港辦事處備有相關應變計劃，將視情勢變化妥為因應，此外，我駐港機構不會主動撤館，會堅守到最後一刻，「除非有外加因素」。

「台港服務交流辦公室」昨日揭牌正式運作，邱垂正稱，辦公室已接獲了超過180通的電話及郵件，有人從香港打到台灣詢問。而各式諮詢項目中，包括涉及港澳條例第18條尋求援助，不過，邱垂正不願說明當中有多少通電話是為尋求政治庇護，只表示個案一向無法對外透露。

(旺報 )