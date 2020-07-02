工藤靜香是小貓俱樂部發展最好的成員。(取自工藤靜香IG)

近來懷舊風吹起，不少人都懷念起古早演藝圈那個沒修圖、沒整形的美好年代。日前就有日本網友在網路PO出一張號稱「這就是40年前偶像團www」的照片，其中坐在「C位（中間位置）」的成員高顏質更是引起日本網友熱烈討論，直呼好可愛！

其實日本網友PO出的這張照片為1985年創立的日本大型女子團體「小貓俱樂部」，其製作人來頭也不小，為鼎鼎大名的AKB48之父秋元康，AKB48正是秋元康照著小貓俱樂部發展模式而衍生的傑作。

如今日本網友再次翻出這張「小貓俱樂部」舊照，也讓不少人好懷念，更對C位女成員的高顏質讚嘆不已「昭和美女」、「center颜值简直鹤立鸡群」、「哪個是工藤靜香？」、「C位妹子好可愛」。

根據維基百科記載，小貓俱樂部栽培出了許多至到團體解散後還繼續人氣盛旺的女偶像，包括團隊早期的新田惠利、國生小百合、河合園子、高井麻巳子、城之內早苗、岩井由紀子，以及後期的渡邊美奈代、渡邊滿裡奈、生稻晃子、我妻佳代等，成績最為突出的則是被稱爲日本80年代最後的偶像的工藤靜香。

(中時電子報)