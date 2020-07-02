半年沒公開露面的吳慷仁，2日出席保養品活動，前段時間他為角色爆瘦又爆肥，體重差距最大從68公斤到88公斤，目前又瘦回到74公斤，他說經歷了這整整32公斤的跌幅，目前身材來到了他近10年最滿意的階段，將持續增肌減脂。

吳慷仁不僅身形改變，為了角色也成功挑戰1個月半換膚，從曬到黑瘦的「國父臉」，變成白白淨淨的「福相」，他回憶說之前有次拍戲曬太久，梳化要不補妝，竟從他臉上擦下一塊皮，讓他嚇一大跳，進而開始學習保養，他也透露自己偏好皮膚白的女生，不過前陣子跟艾怡良合作演戲，發現對方的膚況很棒，是很健康的蕎麥色，覺得很有個人特色。

吳慷仁下次再亮相就是台北電影獎頒獎典禮，他今年受邀為本屆台北電影獎評審及頒獎人，上個月拍完戲，就埋首進入瘋狂看片階段，每天平均5部片，從早看到晚，這是他第一次擔任電影獎項評審，自認收穫良多，自己也不是那種「據理力爭」類型的評審，看到圈內好友的作品，也保證客觀判斷。

(中時 )