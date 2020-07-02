中部知名公益團體-台灣行動菩薩助學協會今（2）日舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮。新任理事長勝群金屬董事長陳武華致詞表示，未來每年需要約1,500萬元的助養與助學經費，將逐步將現有小菩薩會員人數，由目前的7,300人提高至1萬人，每年就可為協會挹注千萬元的經費。

陳武華表示，公益事業愈多人參與愈好，第九屆理事由15人增至27人，監事由5人增至7人。「新任理監事都是熱心公益人士，即使因疫情影響，所有社福團體捐款收入大幅縮水，但我與所有理監事，一定盡全力守護協會協助的弱勢孩子，絕不會讓他們斷炊，要讓孩子無後顧之憂，快樂上學！」

台灣行動菩薩助學協會今晚舉辦交接典禮，包括創會長、龍寶建設董事長張麗莉、連任兩屆協會理事長的精湛建設總經理陳志聲、華相建設董事長王忠正、聯聚集團拓洋營造董事長郭從得、磐興建設總經理游金洲等人都出席交接典禮。

陳武華強調，台灣行動菩薩助學協會成立第17年了。感謝會員會友一路出錢出力的支持相挺，過去的16年裡，從一開始的助學助養，接著針對新台灣之子課業而增設課後輔導學校；後因協會漸漸成長茁壯而另募資金成立永久會館，而今，又為了減少社會負擔，讓對於想就業的孩子能夠有一技之長，便在台中東勢高工及彰化二林工商分別開辦木工及泥作班，邀請業師直接到校教授有志就業的孩子。

陳武華說，只要表現優秀，除了學期結束時頒發獎勵金外，業師更會挑選品格及技術優秀的學生到案場實習，畢業後進到營建業職場擔任員工，並以符合產業工匠師傅基本起薪為基準。協會所做的事已從過去單純的給「魚」，逐漸轉向教導他們謀生技能的「釣竿」。

該協會從93年4月22日成立到至今，助學助養的學生已超過1萬人次，發出的助學助學金約1.4億元，而今，還有發願成才培育計畫正在努力實行著。

陳武華表示，接任後，希望可以將協會有效會員會友人數衝到1萬人，讓更多的人可以一起加入協會的行善行列。因為在協會業務中，助學、課後輔導、發願成才等專案，平均一年就必須花費1500萬不等的費用，雖然現在景氣低迷，但他在上任後與理監事團隊們討論出更有效率提升捐款的方式，讓孩子不會失去教育的機會。

今年底，台灣行動菩薩助學協會要「上山下海」探訪孩子，活動名為「2020愛你愛你 願你分享愛」，為期五天，預計要探訪近700位的學童。

但特別的是，這次有安排其中幾天是與學生們小型相見歡，要給學生們驚喜。所有的活動細節正在研討中，非常歡迎各界企業及善心人士一起來當贊助單位，共同參與這項有意義的活動。

(工商 )