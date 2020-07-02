經濟部推動台灣成為亞洲高階製造中心及半導體先進製程中心，經濟部工業局2日表示，爭取國內產業升級轉型，光是工業局預計今明兩年投入76億元，預期2030年能讓半導體產業產值破新台幣5兆。

工業局指出，在高階製造中心，將引入產業智慧化的概念，今年編列24億元、明年編列35億。而在半導體先進製程上，扶持國內材料與設備產業，協助半導體人才培育及設備開發，今年編列6億、明年11億，累計2大項今明兩年總共編列76億元。

工業局副局長楊伯耕解釋，由於我國半導體具有優勢，晶圓代工、IC封測都是全球第一，IC設計、記憶體及總產值都是位居領先地位，因此打造半導體先進製程中心，是要讓我國半導體產值，到2030年超越新台幣5兆。

實際推動方面，由於分三階段推動，包含供應在地化、技術自主化及廠商合作，將輔導已經打入半導體供應鏈的國內廠商，提升相關製程與深化產品，強健國內供應鏈穩定度，讓未來先進製程可以走的更穩固。

楊伯耕說，目前在供應在地化，會分為前段設備與後段設備進行，由於ASML、美商應材、科林、日商迪恩士、美商科壘、東京威力科創，這六家合計占台灣半導體產業投資，全部設備的75％，工業局希望這六家外商者擴大在台供應，並且部分供應鏈在地化，模組找尋本地廠商合作。至於後段設備，包含鍍膜、清洗設備、蝕刻等半導體設備，只要終端使用者有意願使用，這些台灣有潛力發展。

(工商 )