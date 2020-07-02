才剛傳出「17朝元老」陳順詳宣布退役的台銀男籃，2日再次確定效力已有5年時間的「大元」龍弘元提前轉職離隊，卻也敲定與謝宗融簽下2年合約，期望未來能有讓他入行機會，台銀總教練陳國維說：「突然4人不見，真的很失落！」

陳國維口中的4人，就是先前離隊的林任鴻與呂冠霆，以及剛退役的陳順詳、剛轉職的龍弘元，「因為這4名球員都很清楚教練團要他們做什麼，這也不能怪他們，現在整個籃球圈的生態太不穩定，但大元突然轉職，確實讓我很驚訝。」

現年32歲的龍弘元，生涯只待過台啤、台銀兩隊，總共打了8季，不過上季受到膝蓋舊傷復發影響，只出賽11場，平均拿下1.5分、2.3籃板，陳國維說：「原本大元上季季前狀況很好，沒想到雙洋將一來，卻突然抓不到自己原本節奏。」

「就算剛動過刀，大元最近仍然很積極復健，感覺很想回到球場，他認真訓練模樣，我都看在眼裡，所以原本也給他續開合約了，」陳國維說，「可是他前幾天突然收到學校教職邀請，所以告訴我們教練團需要考慮一下，今天才做決定。」

至於原本傳出可能跳槽的謝宗融，最後仍跟台銀完成2年續約，將跟才剛回鍋的林郅為組成台銀罕見的本土禁區「雙塔」，陳國維說：「宗融就是簽複數年合約，因為想要幫他爭取看看入行機會，假如只續簽1年的話，那就是賭而已。」

只是面臨當前台灣籃壇呈現分裂趨勢，陳國維也不禁有感而發表示，「當昨天聽說九太可能考慮退出SBL的消息，真的感覺很震撼，可是我們不管未來面對怎樣的結局，也只能接受而已，甚至我們都做出退回社會甲組的最壞打算了。」

(中時 )