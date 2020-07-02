國片《哈囉少女》2日在台北電影節舉行世界首映，監製連奕琦、導演王威翔和主要演員王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、劉主平、林輝瑝、宋柏緯共同出席活動，電影將高中生班級小團體間的暗潮洶湧、心機鬥爭搬上大銀幕，打造出台版《辣妹過招》、《花邊教主》的校園式宮鬥劇。「樂天女孩」陳怡叡（Yuri）在片中飾演校花，被問到在學校有否被霸凌的經驗說：「曾經被最好的朋友找學姊來對我嗆聲講髒話，讓我難過了一整個寒假，但有一次洗拖把的時候，她跑來幫我，我竟然就跟他和好了。」

而姚亦晴談到在學校被霸凌的經驗，表示因為不想跟高中同學一起霸凌自閉症同學，反被大家排擠，同學們持續一個月在早自修和午睡時把桌子移開，還被叫到走廊上大罵：「看到妳就想賞妳巴掌。」

宋柏緯在片中飾演邊緣人，他說跟自己的個性滿符合的，「本身就滿孤僻的，學生時代到現在，都獨來獨往。」王渝屏則說自己也很邊緣，曾經一個人去動手術，「我在學校有一次去摸狗，被狗咬到大腿，還看到大腿上有一個洞，自己就走路到榮總，縫了五針」。《哈囉少女》8月7號上映。

(中時 )