(G)I-DLE周日將舉行線上演唱會。（CJ ENM提供）

韓國人氣女團(G)I-DLE因應新冠肺炎疫情，原本7月5日將來台北開唱，後改為舉辦線上演唱會，也讓團體中台灣籍人氣團員舒華1年沒有回家，自曝最想念家鄉的超商跟早餐店，同時也懷念滷肉飯、雞排，還有夜市的鐵板燒，超期待把台灣美食介紹給團員們。

另一位陸籍成員雨琦平常在韓國也跟舒華用中文交流，一旁泰籍的MINNIE就會跟著學習，舒華說：「她們兩位都會和我說中文，有時候MINNIE姐姐還會唱中文歌給我聽，然後我就會稱讚她發音好，她就會很開心。我們3個練韓文的方法應該都不太一樣，有人喜歡跟朋友聊天學，也有人喜歡看劇學等等之類的。」

聊起剛到韓國因語言不通舒華也確實鬧過笑話，曾叫計程車卻坐去了與目的地相反的路，只因為發音很像搞錯，她現在透過跟韓籍團員們一起講話、看劇、看電影練韓文，最近也看起韓國的古裝劇，至於端午節剛過，她也在韓國找到一家有賣粽子的店，上網訂購一解家鄉好滋味。

(中時 )