大陸7月1日最新實施的《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》是海南離島免稅政策自2011年試點實施以來的第7次調整，也是力度最大的一次，主要的調整目的就是要透過政策，吸引海外消費持續回流。

此次公告中，就將離島旅客（含島內居民）每人每年累計的免稅限額由3萬提高至10萬元（人民幣，下同），並取消單件商品8千元免稅限額規定；此外，這次調整以額度管理為主，大幅減少單次購買數量限制的商品種類；同時，鼓勵適度競爭，具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營。

大陸財政部關稅司人員表示，此次政策調整力度之大，將大幅改善消費者購物體驗，釋放政策紅利，提升群眾獲得感，促進海南國際旅遊消費中心建設，增強各界對海南自貿港建設的信心。

據統計，截至去年底，海南離島免稅累計購物1631萬人次，免稅銷售額達538億元。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院高級研究員王興斌分析稱，針對免稅購物額度、商品種類、單件商品限額、單次購買商品數量限制這四個方面的調整，將有效刺激大陸遊客前往海南進行離島免稅購物的需求。

(旺報 )